Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere Fälle von Anrufen falscher Polizeibeamter

Zweibrücken und Hornbach (Kreis Südwestpfalz) (ots)

Zeit: 04.10.2021, 10:30 Uhr - 14:00 Uhr

Ort: 66482 Zweibrücken und 66500 Hornbach SV: In mindestens vier Fällen wurden Bürgerinnen und Bürger aus Zweibrücken (1 Fall) und Hornbach (3 Fälle) im Alter zwischen 64 und 88 Jahren von bislang unbekannten Betrügern angerufen. Die Anrufer (3 x männlich / 1 x weiblich) gaben sich als Polizeibeamte aus und erzählten von einem Einbruch in ein Haus in unmittelbarer Nähe der Angerufenen. Man habe nun Hinweise erlangt, dass auch in das Haus der Angerufenen eingebrochen werden solle. Als Reaktion auf diese bewusste Fehlinformation erhofften sich die Täter Antworten auf verschiedene Fragen nach Geld und Wertgegenständen der Opfer. Alle Angerufenen erkannten die Absicht der Betrüger. In zwei Fällen beendeten diese daraufhin das Gespräch, in zwei Fällen die Angerufenen selbst, so dass in keinem der Fälle ein Schaden entstanden war.

Die Polizei warnt vor weiteren Anrufen der professionellen Betrüger und rät dringend davon ab, deren Fragen zu beantworten, geschweige denn Wertgegenstände oder Bargeld an fremde Personen auszuhändigen. |pizw

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell