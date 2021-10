Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Leicht verletzter Motorradfahrer

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am 02.10.2021 gegen 17:40 Uhr kam es auf der B48 zwischen Rinnthal und Johanniskreuz zu einem Verkehrsunfall eines Motorradfahrers, der sich leicht verletzte. In einer Linkskurve verlor der 44-Jährige Fahrer, wegen eines Fahrfehlers und vermutlich überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über das Kraftrad und stürzte. Da in der Nähe ein anderer Unfall bereits aufgenommen war, waren noch diverse Einsatz.- und Rettungskräfte in der Nähe, sodass der Fahrer zügig geborgen und erstversorgt werden konnte. Zur Abklärung der Verletzungen wurde der Fahrer ins Städtische Krankenhaus Pirmasens verbracht

