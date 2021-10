Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfallflucht

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Im Zeitraum von 01.10.2021 14:00 Uhr bis 02.10.2021 12:30 Uhr kam es in der Straße Am Hang in Waldfischbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand abgestellten Pkw und entfernte sich unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Vor Ort konnte noch die Außenspiegelabdeckung des Verursachers aufgefunden werden. Dabei dürfte es sich bei dem Pkw des Verursachers um einen grauen Opel Insignia gehandelt haben. Die Ermittlungen dauern noch an. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Waldfischbach unter der Telefonnummer 06333/9270 oder per Email piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell