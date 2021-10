Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Straßenverkehrsgefährdung und unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zeit: 02.10.2021, 22:45 Uhr

Ort: Steinhauser Straße, 66482 Zweibrücken SV: Der verantwortliche 23-jährige PKW-Fahrer befuhr die Steinhauser Straße von Zweibrücken kommend in Fahrtrichtung Outlet Center. An der Einmündung Funkturm/Steinhauser Straße kam er nach rechts von der Straße ab und stieß mit einem Verkehrsschild zusammen, welches hierdurch aus der Verankerung gerissen wurde. Im Anschluss entfernte sich der Verantwortliche unerlaubt von der Unfallstelle. Schlussendlich konnte dieser ermittelt und an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,99 Promille, weshalb durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen wurde. Der Führerschein wurde sichergestellt.

Gegen den Verantwortlichen werden nun mehrere Strafverfahren eingeleitet. |pizw

