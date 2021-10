Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Zeit: 02.10.2021, 18:05 Uhr

Ort: A8, AS Contwig in Fahrtrichtung Zweibrücken, 66497 Contwig SV: In Höhe der Anschlussstelle Contwig übersah der 54-jährige PKW-Fahrer, welcher auf der A8 zum Überholvorgang ausscherte, den 23-jährige PKW-Fahrer, der den linken Fahrstreifen befuhr. Es kam zur Kollision beider Fahrzeuge. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt circa 14.000 EUR. Der 23-jährige Fahrzeugführer klagte über Schmerzen im Handgelenk, weshalb er durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht wurde. Zwecks Unfallaufnahme und Abschlepparbeiten musste die A8 ab der Anschlussstelle Contwig in Fahrtrichtung Zweibrücken für circa 30 Minuten gesperrt werden. |pizw

