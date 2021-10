Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Zweibrücken (ots)

Zeit: 02.10.2021, 16:17 Uhr

Ort: L480, AS A8, 66482 Zweibrücken SV: An der Anschlussstelle Contwig kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 59-jährigen PKW-Fahrer und einem 28-jährigen Motorradfahrer. Demnach übersah der PKW-Fahrer, welcher auf die Steinhauser Straße in Fahrtrichtung Outlet Center abbiegen wollte, den bevorrechtigen Motorradfahrer, welcher die Steinhauser Straße in Richtung Zweibrücken befuhr. Die Fahrzeuge kollidierten, der Motoradfahrer stürzte und klagte über Schmerzen in der Hüfte und im Arm. Er wurde durch den Rettungsdienst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Sachschaden an beiden Fahrzeugen von insgesamt circa 10.000 EUR. |pizw

