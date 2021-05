Polizei Gütersloh

POL-GT: Fahrradfahrer verletzt sich schwer

Gütersloh (ots)

Rheda-Wiedenbrück (FK) - Am Mittwochnachmittag (05.05., 15.00 Uhr) verletzte sich ein 43-jähriger Fahrradfahrer bei einem Sturz schwer.

Der 43-Jährige befuhr die Straße Am Sandberg in Richtung Neuenkirchener Straße. Ersten Erkenntnissen nach beabsichtigte der Rheda-Wiedenbrücker von der Straße auf den Gehweg zu fahren, als er ins Straucheln kam und stürzte. Durch den Sturz erlitt er schwere Verletzungen. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren.

