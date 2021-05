Polizei Gütersloh

POL-GT: 54-jährige Frau bei Alleinunfall schwer verletzt

Gütersloh (ots)

Gütersloh (FK) - Am Dienstagnachmittag (04.05., 15.42 Uhr) verletzte sich eine 54-jährige Skoda-Fahrerin bei einem Unfall auf der Straße Hofbrede schwer

Die Gütersloherin befuhr die Hofbrede aus Richtung Blankenhagener Weg kommend, als sie aus bislang unbekannter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam und mit einem Holzpfosten und einem Baum auf einer Fahrbahnverengung kollidierte. Durch den Zusammenstoß verletzte sich die Frau schwer. Mit einem Rettungswagen wurde sie in ein nahegelegenes Krankenhaus gefahren. An dem Skoda, dem Holzpfosten und an dem Baumstamm entstand Sachschaden. Dieser beläuft sich auf schätzungsweise 5800 Euro.

