FW-LK Leer: Bilanz zum Sturm am Samstag

Nachdem bereits am Freitag einige Feuerwehren zu Sturmschäden ausgerückt waren, war es auch bei dem starken Wind am Samstag zu vereinzelten Sturmschäden im Landkreis Leer gekommen.

Bereits früh am Vormittag musste die Feuerwehr Leer zu einem Wohnhaus an der Georgstraße ausrücken, weil sich Teile vom Dach gelöst hatten und auf die Straße und den Fußweg gestürzt waren. Die Feuerwehr sicherte das Dach zunächst und unterstützte dann eine Fachfirma bei der notdürftigen Reparatur. Die Georgstraße war den Vormittag über deswegen gesperrt.

An in Leerort musste die Feuerwehr Leer einen Sturmschaden beseitigen. Ein Baum drohte zu fallen. Auch in anderen Teilen der Stadt Leer, in Weener, Uplengen, Westoverledingen, Ostrhauderfehn und Moormerland waren Feuerwehren im Einsatz weil Bäume umgestürzt waren oder zu fallen drohten. Insgesamt 18 Mal war der Einsatz der Feuerwehr erforderlich. Verletzt wurde zum Glück niemand.

