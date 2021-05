Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen

B535: Pkw kommt alleinbeteiligt von Fahrbahn ab - PM Nr.1

Schwetzingen / B535 (ots)

Gegen 15.00 Uhr ereignete sich auf der B535 von Schwetzingen in Richtung Heidelberg-Kirchheim, auf Höhe der Abfahrt Sandhausen, ein Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Pkw verlor aus bislang unbekannter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte im weiteren Verlauf mit einem Verkehrszeichen. Die B535 ist in diesem Bereich derzeit gesperrt. Rettungskräfte befinden sich derzeit noch am Einsatzort. Es kommt zu Verkehrsbehinderungen.

