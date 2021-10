Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Schwerverletzter Motorradfahrer

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Am 02.10.2021 gegen 17:15 Uhr befuhr ein 20-Jähriger Motorradfahrer die B48, von Leimen kommend, in Fahrtrichtung Johanniskreuz. In einer Linkskurve verlor er, vermutlich auf Grund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Motorrad und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Fahrer musste wegen seiner Verletzungen ins Westpfalzklinikum Kaiserslautern verbracht werden. Das Fahrzeug war augenscheinlich ein Totalschaden. Für die Unfallaufnahme und der Landung des Rettungshubschraubers musste die B48 für ca. 40 Minuten voll gesperrt werden.

