POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Wohnhaus

Bad Bentheim (ots)

Bislang unbekannte Täter sind zwischen dem 4. und dem 16. Februar in ein Wohnhaus an der Straße Grüner Weg in Bad Bentheim eingebrochen. Sie beschädigten ein Kellerfenster und dursuchten die Räume. Nach derzeitigen Ermittlungen machten die Täter vermutlich keine Beute. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Bentheim unter 05922/980-0 zu melden.

