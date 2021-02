Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Bad Bentheim - Einbruch in Einfamilienhaus

Bad Bentheim (ots)

Im Laufe des gestrigen Tages ist es zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus an der Falkenstraße gekommen. Unbekannte Täter drangen dabei in der Zeit von 08.00 - 17.45 Uhr gewaltsam in das Wohnhaus ein, durchsuchten anschließend die Räume und stahlen Bargeld und Schmuck.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Bentheim unter der Rufnummer (05922)9800 in Verbindung zu setzen.

