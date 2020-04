Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zigarettenautomaten von der Wand gerissen und gestohlen

Espelkamp (ots)

Unbekannte haben am Samstag vor Ostern, 11. April, in Fabbenstedt einen Zigarettenautomaten von einer Hauswand gerissen und entwendet. Nach einem Hinweis trafen die Beamten einer Streifenwagenbesatzung der Wache Espelkamp gegen 3 Uhr in der Nacht an dem Haus an der Fabbenstedter Straße ein. Dieses liegt an der Kreuzung mit der Heuerhofstraße und der Hülsstraße.

Vor Ort fanden die Polizisten Schleifspuren auf dem Boden. Vermutlich dürften die Diebe zunächst den Automaten gewaltsam von der Wand gelöst haben, um dann ihre Beute mit einem Fahrzeug abzutransportieren. Dies dürfte den Ermittlungen der Beamten zufolge gegen 2.50 Uhr geschehen sein. Die Polizei bittet Zeugen, denen zu dieser Zeit Personen oder ein Fahrzeug in dem genannten Bereich aufgefallen sind, sich bei ihr unter Telefon (0571) 88660 zu melden.

Rückfragen ausschließlich von Medienvertretern bitte an:

Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: 0571/8866 1300/-1301 /-1302

E-Mail: pressestelle.minden@polizei.nrw.de

http://minden-luebbecke.polizei.nrw.de





Außerhalb der Bürozeit:



Leitstelle Polizei Minden-Lübbecke



Telefon: (0571) 8866-0

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell