Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Raub auf Fußgängerin

Nordhorn (ots)

In den frühen Morgenstunden ist es auf dem Fußweg zwischen Hoher Weg und Porschestraße zu einem Raub gekommen. Zwei bislang unbekannte dunkel gekleidete Täter näherten sich gegen 02:00 Uhr dem Opfer und verlangen die Herausgabe ihres Geldes. Da sich das Opfer verbal zur Wehr setzte zogen die Täter an ihrer Jacke, so dass sie diese entwenden konnten. Die Täter flüchteten mit einem Fahrrad. Hinweise nimmt die Polizei in Nordhorn unter (05921) 3090 entgegen.

