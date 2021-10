Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruchsdiebstahl mit anschließender Brandstiftung

Maßweiler (ots)

Am Morgen des 03.10.2021 in der Zeit von 06:00 Uhr bis 07:20 Uhr hebelten unbekannte Täter ein Fenster eines Baucontainers in Maßweiler auf und verschafften sich so Zutritt zu diesem. Ein weiterer Container wurde vermutlich auf ähnliche Weise aufgehebelt. Dieser wurde jedoch im Inneren in Brand gesetzt, wonach er vollständig ausbrannte. Ob etwas entwendet wurde oder auf welche Weise der Brand entzündet wurde, ist noch unklar. Ein technischer Defekt kann jedoch ausgeschlossen werden. Durch den Aufbruch und dem Brand entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro. Die Ermittlungen dauern an. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder Täter geben können, oder verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Waldfischbach unter der Telefonnummer 06333/9270 oder per Email piwaldfischbach-burgalben@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

