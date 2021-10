Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Einbruch in Gebäude des IB auf der Husterhöhe

Pirmasens (ots)

In der Zeit vom vergangenen Mittwoch 15:00 Uhr bis Montagmorgen 06:08 Uhr, gelangten bislang unbekannte Täter durch gewaltsames Öffnen des Rolltores in ein Gebäude des Internationalen Bundes in der Delaware Avenue. Die noch unbekannten Täter entwendet aus dem Küchenbereich Nahrungsmittel im Wert von ca. 150,-EUR. Des Weiteren entstand durch das Eindringen ein Sachschaden am Gebäude in Höhe von ca. 10.000EUR. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell