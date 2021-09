Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pedelecfahrerin schwer verletzt

Gronau (ots)

Schwere Verletzungen hat eine junge Pedelecfahrerin am Samstag in Gronau bei einem Verkehrsunfall erlitten. Eine 68-Jährige war gegen 10.45 Uhr mit ihrem Wagen auf der Enscheder Straße aus Richtung Amtsvennweg kommend in Richtung Hermann-Ehlers-Straße unterwegs. Als eine 13-Jährige mit ihrem Zweirad an einer Fußgängerfurt in Höhe Beckerhookstraße die Enscheder Straße fahrend überquerte, kam es zur Kollision mit dem Fahrzeug der Frau aus Enschede (NL). Ein Rettungswagen brachte die junge Gronauerin in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.700 Euro.

