Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Geldbörse und Handy entwendet

Borken (ots)

Ein Smartphone sowie ein Portemonnaie haben Unbekannte in Borken aus einem parkenden Fahrzeug gestohlen. Die Täter waren mit Gewalt ins Innere eines Pkw eingedrungen, der an der Hohenfriedeberger Straße stand. Die Tatzeit liegt zwischen Sonntag, 20.45 Uhr, und Montag, 06.30 Uhr. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000. Die Polizei warnt erneut davor, Wertsachen im Wagen liegen zu lassen: Ein Auto ist kein Tresor!

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell