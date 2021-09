Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Drogen im Blut und Auto

Vreden (ots)

Angeschlagen ist ein Drogentest bei einer Autofahrerin am Sonntagnachmittag in Vreden. Polizeibeamte hatten die 34 Jahre alte Frau auf der Winterswyker Straße angehalten. Die Frau zeigte deutliche Anzeichen für einen Drogenkonsum. Auf dem Beifahrersitz lag zudem eine geringe Menge Marihuana in einem Tütchen verpackt. Ein Arzt entnahm der Autofahrerin eine Blutprobe, um den Missbrauch verbotener Substanzen exakt nachweisen zu können. Die Beamten stellten das Marihuana sicher, leiteten ein Strafverfahren ein und untersagten die Weiterfahrt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell