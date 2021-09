Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Windschutzscheibe gesprungen

Vreden (ots)

Einen Steinschlag verursacht hat mutmaßlich ein herunterfallender Stein von einer Lkw-Ladefläche. Eine Autofahrerin war am Freitag gegen 17.00 Uhr auf der Landesstraße 560 (Vredener Dyk) aus Richtung Vreden kommend in Richtung Ahaus unterwegs, als es einen lauten Knall gab und die Windschutzscheibe eine Beschädigung aufwies. Zeitgleich fuhr an der Geschädigten ein Lkw in Richtung Vreden vorbei. Zu dem Geschehen in Barle kam es in Höhe eines Parkplatzes. Die Polizei bittet den Fahrer des Lkw sowie mögliche weitere Zeugen, Kontakt mit dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 aufzunehmen.

