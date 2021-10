Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Motorhaube eines Pkw's in der Anton-Bruckner-Straße beschädigt

Pirmasens (ots)

Am Montagmittag, in der Zeit von 12:00 Uhr und 13:30 Uhr, wurde die Motorhaube eines schwarzen Ford, Fiesta, welcher in der Anton-Bruckner-Straße, Höhe Hausnummer 4, abgestellt war, durch einen bislang Unbekannten beschädigt. Auf der Motorhaube entstanden eine Delle und mehrere Kratzspuren. Der Schaden dürfte sich auf eine Höhe von ca. 2000,-EUR belaufen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pdps

