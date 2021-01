Polizei Hamburg

POL-HH: 210131-1. Festnahmen und Zuführungen nach Raub und Einbruch auf Sportgeschäft und Tankstelle

Hamburg (ots)

Tatzeiten: 27.07.2020 bis 16.12.2020 Tatort: Hamburg-Billstedt

Das Landeskriminalamt hat fünf Tatverdächtige ermittelt, die für drei Einbrüche und einen Raub verantwortlich sein sollen. Zwei Beschuldigte wurden der Untersuchungshaftanstalt zugeführt.

Am 04.08.2020 kam es in Hamburg-Billstedt zu einem bewaffneten Raubüberfall auf ein Sportgeschäft im EKZ Billstedt, bei dem die Täter die Angestellten unter Vorhalt von Waffen zur Öffnung eines Tresors zwangen und mit mehreren Tausend Euro Beute flüchteten. Siehe hierzu auch Pressemitteilung 200805-1. Einige Tage später, am 09.08.2020, gelangten zunächst unbekannte Täter durch Aufhebeln einer Tür in dasselbe Geschäft, wurden aber mutmaßlich bei der Tatausführung gestört und entkamen ohne Beute. Im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen wurden vier Männer im Alter von 31, 35 und zweimal 37 Jahren überprüft, ohne das ein konkreter Tatverdacht begründet werden konnte.

Bei den weiteren Ermittlungen des Landeskriminalamtes für die Region Mitte 2 konkretisierten die Kriminalbeamten den Tatverdacht für den versuchten Einbruch und sammelten Indizien für weitere Taten, die den vier Männern vorgeworfen werden. So sollen die Tatverdächtigen zusammen mit einem weiteren 37-jährigen Mann auch für einen Einbruch am 27.07.2020 in dasselbe Sportgeschäft verantwortlich sein, bei dem die Täter neben einigen Tausend Euro Bargeld auch etwa 100 Paar neue Sportschuhe entwendet hatten. Darüber hinaus besteht gegen die Tätergruppierung der Verdacht, dass sie bei einem Einbruch in eine Tankstelle im Kattensteert (Hamburg-Billstedt) am 16.12.2020 eine kleinere Summe Bargeld und diverse Zigarettenstangen und Zigarettenschachteln gestohlen haben sollen.

Die Ermittler regten bei der Staatsanwaltschaft Hamburg die Beantragung von Durchsuchungsbeschlüssen für die Wohnanschriften der fünf Beschuldigten beim Amtsgericht Hamburg an. Darüber hinaus auch für zwei Cafés, die von den beiden Hauptverdächtigen, zwei 35- und 37-jährige Türken, betrieben werden.

Am Abend des 29.01.2021 durchsuchten über 40 Kriminalbeamte, gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft Hamburg und unterstützt von zwei Zügen der Bereitschaftspolizei, Beamten der Polizeikommissariate aus Hamburg und Seevetal sowie Diensthundeführern die Objekte in den Hamburger Stadtteilen Wilhelmsburg, Harburg, Billstedt, Wilstorf und St. Pauli sowie in Seevetal.

Dabei stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher. Es wurden u.a. Munition, Waffenteile, diverse neue Sportschuhe, 5.200 Euro Bargeld und geringe Mengen Betäubungsmittel gefunden und sichergestellt. Zudem standen in den beiden Lokalen 15 illegal aufgestellte Geldspielautomaten, die ebenfalls sichergestellt wurden. Außerdem waren im Cafe in Hamburg-Harburg diverse Verstöße gegen die Eindämmungsverordnung zu monieren, dass auch diesbezüglich noch Ordnungswidrigkeitenanzeigen gefertigt wurden.

Nach Abschluss der Durchsuchungen wurden die beiden 35 und 37 Jahre alten Haupttatverdächtigen dem Untersuchungsgefängnis zugeführt. Die Ermittlungen, auch gegen die drei anderen Tatverdächtigen, einen 37-jährigen Türken und zwei 31 und 37 Jahre alte Deutsche, dauern an.

Veh.

Original-Content von: Polizei Hamburg, übermittelt durch news aktuell