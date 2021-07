Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Friesenheimer Insel: Unfall mit verletzter Person und erheblichem Sachschaden

Mannheim-Friesenheimer Insel (ots)

Eine verletzte Person und beträchtlicher Sachschaden sind das Ergebnis eines Verkehrsunfalls am Mittwochnachmittag auf der Friesenheimer Insel. Ein 50-jähriger Mann war kurz vor 15 Uhr mit seinem Lkw-Anhänger-Gespann auf der Otto-Hahn-Straße in Richtung Diffenéstraße unterwegs. In einer Rechtskurve kam der Anhänger, nach derzeitigem Erkenntnisstand aufgrund nichtangepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern und geriet in den Gegenverkehr. Dabei stieß der mit einem Traktor, der zwei voll beladene Anhänger zog, zusammen. Der 59-jährige Fahrer des Traktors erlitt dabei Verletzungen und wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Traktor wurde dabei so stark beschädigt, dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden von rund 60.000 Euro.

Während der Unfallaufnahme und der anschließenden Aufräum- und Reinigungsarbeiten war die Otto-Hahn-Straße bis kurz vor Mitternacht gesperrt. Der Verkehr wurde währenddessen örtlich umgeleitet. Es ergaben sich keine nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell