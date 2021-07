Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim-Dühren: Zwei Täter brechen in Firma ein; Tatzusammenhang zu zwei vorangegangenen Einbrüchen wird geprüft - allerdings eher unwahrscheinlich; Zeugen gesucht

Sinsheim-Dühren (ots)

Nach den derzeitigen Erkenntnissen brachen zwei bislang unbekannte Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in den Bürocontainer einer Entsorgungsfirma in der Straße "Am Leitzelbach" im Ortsteil Dühren ein und entwendeten aus einer Kaffeekasse und einer Geldkassette einen geringen Geldbetrag.

Der Gesamtschaden inklusive des eingeschlagenen Fensters beläuft sich auf mehrere hundert Euro.

Ob dieser Einbruch im Zusammenhang mit den Einbrüchen in der "Breiten Seite" und in eine Firma, ebenfalls "Am Leitzelbach" in den zurückliegenden Tagen steht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Nach der momentanen Einschätzung ist ein Tatzusammenhang jedoch eher unwahrscheinlich.

Der Polizeiposten Angelbachtal hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen wenden sich an die dortigen Ermittler unter Tel.: 07265/911200 oder an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell