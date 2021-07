Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Vogelstang: Einbruch in Schule - Wer kann Hinweise geben?

Mannheim-Vogelstang (ots)

Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht von Montag auf Dienstag auf bislang nicht bekannte Art und Weise Zutritt zu einer Schule im Warnemünder Weg. Anschließend brach die Täterschaft mit einem bislang unbekannten Werkzeug die Zugangstür zum Sekretariat und dem Lehrerzimmer auf, wo sie mehrere Schränke durchsuchten. Offenbar waren der oder die Täter auf der Suche nach Wertgegenständen. Aus einem am Sekretariat angrenzenden Büroraum entwendeten sie schließlich einen kleinen Möbeltresor, in welchem sich elektronische Geräte, Schlüssel sowie weiterer Schulbedarf befanden. In der Folge schlug die Täterschaft noch eine Glasscheibe einer Durchgangstür im Obergeschoss des Schulgebäudes ein. Derzeit ist nicht bekannt wie hoch der entstandene Sachschaden ist. Auch ist nicht bekannt, ob weitere Gegenstände entwendet wurden und welchen Wert das Stehlgut hat. Die Zentrale Kriminaltechnik wurde zwecks Spurensicherung verständigt. Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Zeugen, die verdächtige Personen im Bereich der Schule gesehen haben, werden gebeten sich unter der Tel.: 0621 718490 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell