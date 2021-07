Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim, Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall weiterer Zeuge gesucht

Oftersheim / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Nach einem Unfallgeschehen, dass sich bereits am Donnerstag, den 08.07.2021, in der Mannheimer Straße ereignete, sucht das Polizeireviers Schwetzingen einen bestimmten Zeugen. Gegen 13.20 am besagten Tag kollidierte nach ersten Ermittlungen der Fahrer eines Pkw mit einem geparkten Auto, entfernte sich jedoch kurz darauf vom Unfallort. Dank Zeugenangaben wurde der Fahrer ermittelt. Allerdings suchen die Ermittler noch den Fahrer eines grauweißen Kleinlasters, der möglicherweise hilfreiche Angaben als Zeuge machen kann. Der Fahrer wird gebeten, sich unter 06202 2880 an die Beamten des Polizeireviers Schwetzingen zu wenden.

