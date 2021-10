Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Radmuttern an Felgen gelöst/Zeugenaufruf

Bobenthal (ots)

Im Zeitraum Mittwoch, 06.10.2021, 21.00 Uhr bis Donnerstag, 07.10.2021, 17.00 Uhr lösten bislang unbekannte Täter zwei Radmuttern an einem blauen PKW Audi A 4, welcher in der Feldstraße in Bobenthal in einer Hofeinfahrt abgestellt war. Die herausgedrehten Radmuttern wurden auf dem Bordstein vor der Tatörtlichkeit aufgefunden. Ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Wer hat Wahrnehmungen gemacht, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Dahn per Email (pidahn@polizei.rlp.de) oder unter der Rufnummer 06391/916-0 entgegen./pidn

