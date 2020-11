Hauptzollamt Oldenburg

HZA-OL: ZOLL: Kontrollen am Oldenburger ZOB

Bild-Infos

Download

Ein Dokument

OldenburgOldenburg (ots)

+++ zehn Drogenfunde in vierstündiger Kontrollaktion +++ meist Marihuana aufgegriffen +++ Bilanz: rund 75 Gramm Drogen sichergestellt +++

Oldenburg: In den gestrigen Abendstunden überprüfte eine Zoll-Kontrolleinheit Reisende am Zentralen Omnibusbahnhof. Zehnmal wurden die Beamten in einem Zeitraum von vier Stunden fündig; in jedem Fall wurden Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz festgestellt.

"Es liegt im Ermessen meiner Kollegen, wer wann und wo kontrolliert wird. Deshalb ist es wichtig, ein gutes Gespür für die Kontrollsituation zu haben. Diese besondere Kompetenz macht unsere Stichproben so häufig erfolgreich", erklärt Frank Mauritz, Pressesprecher des Hauptzollamts Oldenburg.

Die vierstündige Kontrollaktion deckte Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz in zehn Fällen auf. Meist waren es kleine Mengen an Marihuana, aber auch synthetische Drogen füllten die gestrige Bilanz.

"Bei einer Person fanden wir sehr viel mehr als nur eine kleine Menge Drogen. Insgesamt 53 Gramm Marihuana förderte gestern die nähere Überprüfung eines Bahnreisenden zu Tage", so Mauritz weiter.

Die Betäubungsmittel wurden sichergestellt und Strafverfahren noch vor Ort eingeleitet.

Auch in Zeiten von Corona hält der Zoll die gebotene Kontrolldichte aufrecht. Die Hygiene-Auflagen beachtend, sorgen Zöllnerinnen und Zöllner bundesweit dafür, dass die aktuelle Pandemie-Lage kein Einfallstor für Schmuggel und grenzüberschreitende Kriminalität öffnet.

Rückfragen bitte an:

Hauptzollamt Oldenburg

Pressesprecher

Frank Mauritz

Telefon: 0441 2102 5140

Mobil: 0151-42 30 06 41

E-Mail: presse.hza-oldenburg@zoll.bund.de

www.zoll.de

Original-Content von: Hauptzollamt Oldenburg, übermittelt durch news aktuell