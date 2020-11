Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Wachenheim - Wohnhausbrand

WachenheimWachenheim (ots)

Am Samstag, 28.11.20, gegen 09:37 Uhr, kam es im Waschraum des Anwesens in der Raiffeisenstraße im Bereich des Trockners zu einem Brand. Die Bewohner verließen selbstständig das Haus. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Personen wurden nicht verletzt. Neben der Polizei waren die Feuerwehr und der Rettungsdienst im Einsatz. Der entstandene Sachschaden wird derzeit im mittleren fünfstelligen Bereich angenommen. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an und werden von der Kriminalpolizei übernommen.

