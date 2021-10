Bundespolizeiinspektion Hannover

BPOL-H: Schwarzfahrer (22) mit Drogen erwischt, jetzt droht Gefängnis

Hannover (ots)

Hannover. Ein 22-jähriger gebürtiger Darmstädter fuhr gestern Abend mit einem ICE von Göttingen nach Hannover. Blöd nur, dass er keinen Fahrschein für die Fahrt hatte. Das Zugpersonal alarmierte daraufhin die Bundespolizei in Hannover. Eine Streife nahm den wohnsitzlosen Mann im Hauptbahnhof in Empfang. Bei der Kontrolle auf der Wache entdeckten die Beamten bei ihm insgesamt fünf Gramm harte Drogen. Da der Mann in der Vergangenheit wegen diverser Delikte bereits in Erscheinung getreten war und keinen Wohnsitz vorweisen konnte, wurde die Staatsanwaltschaft über den Sachverhalt informiert. Diese entschied, dass der 22-jährige im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens zunächst vorläufig festgenommen und am heutigen Tag einem Haftrichter vorgeführt werden soll. Gegen den Mann wurden Ermittlungen wegen Erschleichens von Leistungen und Unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln eingeleitet.

