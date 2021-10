Polizei Hagen

POL-HA: Disco-Besucher auf dem Heimweg angegriffen

Hagen (ots)

In der Nacht auf Sonntag, den 31.10.2021, geriet ein 30-jähriger Mann in der Diskothek "Capitol" in einen Streit mit anderen Personen. Als er kurz darauf die Disco verließ, um sich auf den Heimweg zu machen, wurde er noch auf dem Gelände der Elbershallen von drei unbekannten Männern angegriffen, mit denen es vorher zu dem Streit gekommen war. Die Personen schlugen und traten auf ihn ein, bevor sie wieder in Richtung Capitol flüchteten. Der Angegriffene erlitt leichte Verletzungen. Hinweise zu dem Sachverhalt und den Tätern nimmt die Polizei Hagen unter 986-2066 entgegen.

