POL-MA: Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis: Einbruch in Kellerraum - Polizei sucht Zeugen

Ladenburg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Samstag, 13. März und Montag, 15. März brachen unbekannte Täter in einen verschlossenen Kellerraum eines unbezogenen Neubaus in Ladenburg ein. Die Einbrecher begaben sich zunächst auf das Baustellengelände in der Straße "An der Hockenwiese". Mittels Bohrmaschine und Hebelwerkzeug brachen sie anschließend die Stahltür eines Lagerraums im Keller auf. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde aus dem Raum jedoch nichts entwendet, allerdings richteten die Einbrecher Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro an.

Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist und die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Ladenburg, Tel.: 06203/9305-0 zu melden.

