Polizei Hagen

POL-HA: Mann leistet Widerstand nach Pöbeleien

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Samstag (30.10.2021) gegen 18.30 Uhr pöbelte ein Mann in der Lützowstraße im Beisein der Polizei wahllos Passanten und Anwohner an und beschimpfte diese. Der 43-Jährige weigerte sich zudem, sich auszuweisen. Er erhob im Gespräch mit den Beamten immer wieder in aggressiver Weise die Stimme und schlug nach ihnen. Der Hagener sperrte sich massiv und trat einem Beamten so gegen das Bein, dass beide zu Boden fielen. Nachdem es den Polizisten gelang ihm Handfesseln anzulegen, brachten sie ihn zunächst in das Polizeigewahrsam. Dort ergaben sich Hinweise auf eine psychische Erkrankung. Der 43-Jährige wurde auf freiwilliger Basis einem Krankenhaus zugeführt. Die bei dem Widerstand eingesetzten Polizisten blieben unverletzt und dienstfähig. (arn)

