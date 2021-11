Polizei Hagen

POL-HA: Bilanz der Polizei Hagen anlässlich Halloween

Hagen-Mitte (ots)

Das Halloween-Wochenende in Hagen verlief weitestgehend friedlich. Die Polizei Hagen zählte insgesamt 32 Einsätze mit Halloween-Bezug. Sechs Personen erhielten Platzverweise von den eingesetzten Beamten. Vier Personen mussten in Gewahrsam genommen werden. Insgesamt wurden unter anderem vier Anzeigen wegen Körperverletzung sowie sechs Anzeigen nach Sachbeschädigungen gefertigt. In der Kampstraße warfen Jugendliche Eier durch ein geöffnetes Fenster. Sie verfehlte eine 60-Jährige knapp. Diese gab jedoch an, auf einem der zerbrochenen Eier ausgerutscht zu sein und sich dabei am Fuß verletzt zu haben. Die Hagenerin erstattete eine Anzeige bei der Polizei. Die Ermittlungen dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell