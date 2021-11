Polizei Hagen

POL-HA: Nach Hinweis auf Ruhestörung geschlagen

Hagen-Hohenlimburg (ots)

In der Ebendstraße kam es am Dienstag, 02.11.2021, zu einer gefährlichen Körperverletzung. Nach bisherigen Ermittlungen schlugen gegen 08:45 Uhr drei Männer (53, 32, 28) auf einen 27-Jährigen ein. Danach traten sie ihr Opfer, welches am Boden lag. Anschließend zertraten sie das Mobiltelefon des Mannes und nahmen es ihm weg. Ausgangspunkt des Streites war offenbar ein Hinweis des 27-Jährigen an der Wohnungstür der Männer, als er diese gegen 06:00 Uhr um Ruhe bat. Die mutmaßlichen Schläger wollten sich gegenüber der Polizei nicht äußern. Die Kripo sucht jetzt nach Zeugen des Vorfalles. Hinweise werden unter 02331 986 2066 entgegen genommen. (hir)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell