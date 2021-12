Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen, Lkrs. Konstanz) Unbekannte schnappen sich Handtasche

Singen (ots)

Zwei noch unbekannte junge Männer, die mit schwarzen Kapuzenpullis bekleidet waren, haben am Mittwoch in der Bahnhofstraße bei der Gleisunterführung einen 25-Jährigen bestohlen. Dieser war gegen 11 Uhr von den beiden angegangen worden, wobei sie ihm sofort seine Umhängetasche entrissen und davonrannten. Das Opfer nahm zwar noch die Verfolgung auf, verlor die beiden etwa 18 Jahre alten Diebe, die komplett schwarz angezogen waren und einen Mundschutz trugen, nahe dem Praxedisplatz aus den Augen. Möglicherweise hatten die Täter den 25-Jährigen beobachtet, als dieser kurz zuvor noch in der Fußgängerzone Geld abhob. Hinweise zu dem Fall nimmt die Polizei Singen unter Telefon 07731 8880 entgegen.

