Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rielasingen-Worblingen, Lkrs. KN) Kleingartenhütte geht in Flammen auf

Rielasingen-Worblingen (ots)

Noch ungeklärt ist die Ursache eines Brandes in der Kleingartenanlage "Kabisland" am Mittwochspätnachmittag. Dort wurde gegen 17.30 Uhr ein Brand einer Hütte und einem daneben stehenden Baum gemeldet. Von den Flammen wurde wegen starken Böen auch eine weitere Hütte ebenfalls leicht in Mitleidenschaft gezogen. Die Hütte, die keine Stromversorgung besitzt, aber möglicherweise mit einer Solarstromversorgung mit Batterien ausgestattet war, wurde durch den Brand völlig zerstört. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und den Brandort sichergestellt. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell