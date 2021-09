Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Rees - Verkehrsunfallflucht

Stahlgitterzaun beschädigt

Rees (ots)

Am Montag (13. September 2021) zwischen 08.00 Uhr und 19.00 Uhr wurde auf der Straße Zum Millinger Meer ein Stahlgitterzaun, der als Grundstückseinfassung dient, beschädigt. Der Unfallort liegt in einer Anliegerstraße, in der Tempo 30 gilt. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Emmerich unter Telefon 02822 - 7830.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell