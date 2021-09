Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Einbruch in Tankstelle

Geldern (ots)

In der Nacht zu Dienstag (14.09.2021) kam es gegen 01:10 Uhr an der Dieselstraße zu einem Einbruch in eine Tankstelle.

Die unbekannten Täter warfen die Scheibe der Hintertür mit einem Gullideckel ein und verschafften sich so Zugang zu den Geschäftsräumen. Ein Zeuge, der durch die ausgelöste Alarmanlage auf den Einbruch aufmerksam wurde, informierte die Polizei.

Nach ersten Erkenntnissen flüchteten die Täter mit einem dunklen PKW mit in Richtung Issum. Was die Täter entwendeten, ist bislang unklar.

Hinweise zu verdächtigen Personen oder Beobachtungen in diesem Zusammenhang nimmt die Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegen. (cp)

