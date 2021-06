PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Motorradfahrerin bei Unfall schwer verletzt

Bad Schwalbach (ots)

Am Mittwoch, dem 02.06.2021, gegen 19:00 Uhr, kam es zu einem schweren Motorradunfall auf der L3032 zwischen Hohenstein-Hennethal und Aarbergen Daisbach. Eine von Aarbergen kommende 46jährige Motorradfahrerin verlor vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug und prallte frontal in einen entgegenkommenden Pkw. Beide Unfallbeteiligte wurden verletzt und in verschiedene Krankenhäuser eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. Die L3032 musste für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt werden.

Original-Content von: PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell