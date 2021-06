PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Achtung Pishing+++Diesel gestohlen+++Unfallflucht mit hohem Schaden+++Radfahrer verletzt+++Kind angefahren+++Schalldämpfer manipuliert

Bad Schwalbach (ots)

1. Angebliche E-Mail von Hausbank - Ehepaar fällt Phishing-Mail zum Opfer, Taunusstein, 31.05.2021,

(pl)Anfangs dieser Woche ist ein Ehepaar aus Taunusstein einer von Computerbetrügern verschickten Phishing-Mail zum Opfer gefallen. Das Ehepaar erhielt von den Kriminellen eine E-Mail, mit der Hausbank der Geschädigten als vermeintlichen Absender. In dem elektronischen Schreiben wurden sie aufgefordert, diverse Felder anzuklicken und zu bestätigen. Im guten Glauben folgte der Ehemann den schriftlichen Aufforderungen, bis schließlich das Telefon des Ehepaares klingelte. Der Anrufer gab sich als angeblicher Bankmitarbeiter aus und forderte den Taunussteiner auf, seine persönlichen Bankdaten preiszugeben. Nachdem der Mann auch diesen Anweisungen folgte, musste das Ehepaar kurz darauf feststellen, dass es auf ihrem Konto zu einer betrügerischen Abbuchung in Höhe von mehreren Tausend Euro kam. Vor dem Hintergrund des aktuellen Geschehens warnt die Polizei: Werden Sie aufmerksam, wenn Sie per E-Mail oder am Telefon aufgefordert werden Ihre PIN, TAN oder andere persönliche Daten zu übermitteln! Ihre Bank fordert Sie niemals auf diesem Weg auf! Prüfen Sie genau, wer hinter dem Absender einer Mail stecken könnte.

2. Diesel aus Traktor abgezapft,

Taunusstein, Orlen, 30.05.2021, 22.00 Uhr bis 31.05.2021, 07.20 Uhr,

(pl)Rund 100 Liter Dieselkraftstoff haben Diebe in der Nacht zum Montag in Taunusstein-Orlen aus einem auf einem Hofgut abgestellten Traktor abgezapft. Der hierdurch entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise nimmt die Bad Schwalbacher Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Unfallflucht mit erheblichen Sachschaden und Trunkenheit, Eltville, Hattenheim, 31.05.2021, 07.00 Uhr,

Ein betrunkener 54-jähriger Lkw-Fahrer hat am Montagmorgen in Hattenheim einen Sachschaden von etwa 120.000 Euro verursacht. Der rumänische Lkw-Fahrer fuhr gegen 07.00 Uhr in Hattenheim die Neustraße entlang und beschädigte hierbei zunächst einen geparkten BMW und ein Baugerüst. Anschließend setzte der 54-Jährige seine Fahrt unbeirrt weiter in die Eisenbahnstraße, nach rechts in die Waldbachstraße und dann nach links in den Burggraben fort. Hierbei beschädigte der Lkw-Fahrer mit seiner rumänischen Zugmaschine und dem mit über 30.000 Liter Wein gefüllten Tankaufflieger mehrere Hauswände, eine Grundstücksmauer, mehrere Straßenlaternen, das Treppengeländer zum Rathaus, die Hauswand eines Hotels sowie die Bepflanzung. Die Fahrt wurde dann im Burggraben durch eine Hauswand abrupt beendet, da der 54-Jährige hier mit seinem Gespann weder vorwärts- noch rückwärtsfahren konnte. Ein bei dem Lkw-Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von knapp 2,4 Promille, woraufhin eine Blutentnahme angeordnet und der rumänische EU-Führerschein auf Anordnung beschlagnahmt wurde. Der festgefahrene Lkw wurde durch ein Abschleppunternehmen aus der Unfallstelle befreit.

4. Zwei Unfälle mit verletzten Fahrradfahrern, Niedernhausen, Königshofen, Brunnenstraße, 31.05.2021, 19.10 Uhr, Eltville, Schwalbacher Straße, 31.05.2021, 19.30 Uhr,

(pl)Am Montagabend ereigneten sich in Königshofen und in Eltville zwei Unfälle mit schwerverletzten Fahrradfahrern. Zum ersten Unfall kam es gegen 19.10 Uhr auf einem Waldweg im Bereich des Jacobiparks bei Königshofen. Ein 48-jähriger Mann war auf dem Weg mit seinem Pedelec zu Fall gekommen und hatte sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zugezogen. Etwa 20 Minuten später verunfallte ein 50-jähriger Mountainbiker in der Schwalbacher Straße in Eltville. Der 50-Jährige hatte in Höhe einer Ampel die Kontrolle über sein Fahrrad verloren und sich daraufhin mit dem Bike überschlagen. Beide Fahrradfahrer mussten aufgrund ihrer Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht werden.

5. Kind angefahren Polizei sucht weitere Zeugen, Bad Schwalbach, Adolfsecker Weg, 31.05.2021, gg. 16.35 Uhr

(ho)Ein 3-jähriger Junge ist gestern Nachmittag in einen Verkehrsunfall mit einem Pkw verwickelt worden, bei dem er leichte Verletzungen erlitt. Zum Unfallhergang gibt es derzeit unterschiedliche Aussagen von Zeugen und Beteiligten. Fest steht, dass eine 61-jährige Frau gegen 16.35 Uhr mit ihrem Ford auf dem Adolfsecker Weg in Richtung Heimbacher Straße unterwegs war. Die Frau gab an, dass der Junge plötzlich auf die Straße gelaufen sei und sie daraufhin eine Gefahrenbremsung eingeleitet hätte. Zeugen des Unfalles hingegen beschreiben, dass der Junge sich im Bereich der Fahrzeugfront eines geparkten Fahrzeuges gebückt habe, um einen Ball unter dem Auto hervorzuholen. Dabei habe die vorbeifahrende Autofahrerin den Fuß des Kindes touchiert. Außerdem sei die Frau zu schnell unterwegs gewesen. Aufgrund der unterschiedlichen Aussagen werden Zeugen des Unfalles oder Personen, die Angaben zur Fahrweise der Autofahrerin machen können gebeten, sich unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 zu melden.

6. Endschalldämpfer manipuliert - Lärmschutz missachtet, Bad Schwalbach, Adolfstraße, Sonntag, 30.05.2021, 21:35 Uhr

(gr)Eine aufmerksame Streife der Bad Schwalbacher Polizei konnte am vergangenen Sonntagabend ein Fahrzeug aus dem Verkehr ziehen, bei dem die Abgasanlage offensichtlich zu laut war. Der Audi fiel der Streife auf Grund einer starken Beschleunigung und dem damit einhergehenden Lärm zunächst in der Adolfstraße auf. Um das Fahrzeug einer Kontrolle zu unterziehen, wendete die Streife zunächst, woraufhin der Audi stark beschleunigte und in Richtung Schmidtberg davonfuhr. Erst wenige Minuten später konnte der Wagen erneut in der Adolfstraße angetroffen und einer Kontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte ein manipulierter Endschalldämpfer festgestellt werden, der vermutlich für die erhöhte Lautstärke des Fahrzeugs verantwortlich war. Das Fahrzeug wurde zur Überprüfung sichergestellt. Der Fahrzeugführer sowie der Halter des Audi müssen sich nun in einem Ordnungswidrigkeitenverfahren verantworten.

