POL-RTK: Schwerer Motorradunfall+++Autos zerkratzt+++Wildunfall mit Motorrad+++Unfall beim Abbiegen+++Fahrradcodierung in Rüdesheim

Bad Schwalbach (ots)

1. Schwerer Motorradunfall auf der B 54 - weiterer Motorradfahrer beteiligt, Bad Schwalbach, Bundesstraße 54, 01.06.2021, 16.30 Uhr,

(ho) Wie bereits gestern in einer ersten Pressemitteilung veröffentlicht, ist es am gestrigen Dienstagnachmittag auf der B 54 bei Bad Schwalbach zu einem Motorradunfall gekommen, bei dem ein 19-Jähriger schwer verletzt wurde. Der junge Mann war gegen 16.30 Uhr mit seiner Yamaha von Bad Schwalbach nach Taunusstein unterwegs, als er bei Born, ausgangs einer Linkskurve, die Kontrolle über sein Bike verlor. Das Motorrad kippte um, krachte gegen die Leitplanke und kam schließlich rechts neben der Fahrbahn in der Böschung zum Liegen. Der schwerverletzte Motorradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Er befindet sich mittlerweile außer Lebensgefahr.

Bei einer Zeugenaussage hat sich nunmehr ergeben, dass an dem Unfall ein weiterer Motorradfahrer beteiligt sein könnte, der gemeinsam mit dem 19-Jährigen mit hoher Geschwindigkeit unterwegs gewesen sei. Die Identität des zweiten Motorradfahrers ist derzeit noch nicht bekannt und da dieser vorausgefahren sei, ist auch nicht auszuschließen ist, dass dieser den Unfall des 19-Jährigen gar nicht bemerkt hat. Der vorausfahrende Motorradfahrer oder Personen, die Hinweise zu seiner Identität geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Zwei Autos zerkratzt,

Taunusstein, Wehen, Am Marktplatz 01.06.2021, 07.50 Uhr bis 14.15 Uhr

(pl)Auf dem Parkplatz der Silberbachhalle in Taunusstein-Wehen wurden am Dienstag zwei dort abgestellte Fahrzeuge zerkratzt. Die Täter schlugen zwischen 07.50 Uhr und 14.15 Uhr zu und verursachten durch die Kratzer einen Gesamtsachschaden von über 1.500 Euro. Hinweise nimmt die Bad Schwalbacher Polizei unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegen.

3. Motorradfahrer bei Wildunfall verletzt, Aarbergen, Reckenroth, Bundesstraße 54, 01.06.2021, 19.25 Uhr,

(pl)Ein 45-jähriger Motorradfahrer wurde am Dienstagabend bei einem Wildunfall auf der B 54 bei Reckenroth verletzt. Der 45-Jährige war gegen 19.25 Uhr mit seiner Yamaha von Aarbergen kommend in Richtung Bad Schwalbach unterwegs, als kurz nach der Abfahrt Reckenroth ein Reh die Fahrbahn überquerte und mit dem Motorrad kollidierte. Hierdurch kam der Motorradfahrer zu Fall und zog sich Verletzungen zu. Er wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

4. Unfall beim Abbiegen,

Taunusstein, Bleidenstadt, Aarstraße, 01.06.2021 09.50 Uhr,

(pl)In der Aarstraße in Bleidenstadt kam es am Montagmorgen zu einem Unfall beim Abbiegen. Eine 82-jährige Autofahrerin fuhr gegen 09.50 Uhr mit ihrem Honda die Aarstraße in Richtung Bad Schwalbach entlang. Als sie dann nach links in die Schulstraße einbiegen wollte, übersah sie offensichtlich einen entgegenkommenden 47-jährigen Motorradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Durch den Aufprall rutschte das Motorrad noch gegen den BMW einer ebenfalls auf der Aarstraße fahrenden 47-jährigen Autofahrerin. Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall verletzt.

5. Kostenlose Fahrradcodierung,

Rüdesheim, Polizeistation Rüdesheim am Rhein Sonntag, 13.06.2021, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 20:00 Uhr

Die Polizeistation Rüdesheim bietet interessierten Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit, ihre Fahrräder kostenlos codieren zu lassen. Die Codieraktion findet am Sonntag, 13.06.2021, in der Zeit von 14:30 Uhr bis 20:00 Uhr auf dem Gelände der Polizeistation Rüdesheim statt. Eine Anmeldung per Mail an pst.ruedesheim.ppwh@polizei.hessen.de oder in Ausnahmefällen unter 06722-9112-18 ist hierfür erforderlich. Bitte geben Sie in der Anmeldung ihren kompletten Namen, sowie Ihre Anschrift und die Rahmennummer zu jedem der zu codierenden Fahrräder an. Eine Codierung ohne vorherige Anmeldung ist nicht möglich, da die zu vergebenen Plätze begrenzt sind. Die Aktion findet ausschließlich unter Beachtung der aktuell geltenden Hygienevorschriften statt. Das heißt, es muss zwingend eine Mund-Nasenbedeckung getragen werden. Außerdem gelten die vorgeschriebenen Abstandsregeln von 1,5 Meter pro Person. Bei der Codierung prägen die Beamten eine individuelle Buchstaben-/Zahlenkombination in den Rahmen des Rades, welche verschlüsselte Informationen zum Besitzer des Fahrrades enthält. Fundämter und Polizeidienststellen können diese Nummer "übersetzen", so dass das Rad bei einem Auffinden eindeutig seinem rechtmäßigen Eigentümer zugeordnet werden kann. Neben dem positiven Effekt, potenzielle Diebe abzuschrecken, bietet die Codierung zudem eine erhöhte Chance, ein gestohlenes Fahrrad seinem ursprünglichen Besitzer wieder zurückzubringen. Fahrradrahmen aus Carbon, Kevlar oder Titan, sowie ultraleichte Rennradrahmen werden aus Sicherheitsgründen nicht codiert. Die Codierung erfolgt mit einem Nadelpräger wodurch die Oberfläche des Rahmens leicht beschädigt wird. Durch die Prägung mit dem Nadelträger kann die Garantie des Herstellers für das Fahrrad erlöschen. Benötigt werden für die Codierung neben dem Fahrrad lediglich ein Personalausweis und der Eigentumsnachweis wie z. B. die Rechnung für das zu codierende Fahrrad. Natürlich stehen Ihnen die Polizeibeamten an dem Tag auch für Fragen rund um das Thema Fahrradsicherheit, besonders in den Bereichen der Diebstahlsicherung und der Sicherheit im Straßenverkehr, zur Verfügung.

