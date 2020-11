Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Fahndung nach Urkundenfälscher

LüdenscheidLüdenscheid (ots)

Die Polizei sucht nach einem mutmaßlichen Urkundenfälscher. Er versuchte am 3. Juli 2019, bei der Zulassungsstelle des Märkischen Kreises im Lüdenscheider Kreishaus ein Fahrzeug mit italienischem Brief zuzulassen. Wie sich herausstellte, war der Fahrzeugbrief zur Fahndung ausgeschrieben. Der Unbekannte flüchtete, bevor die Polizei eintraf. Dabei hinterließ er einen offenbar gefälschten Personalausweis mit einer angeblichen Meldeadresse in Lüdenscheid. Das unverpixelte Foto gibt es hier zu sehen: https://polizei.nrw/fahndungen/unbekannte-tatverdaechtige/luedenscheid-urkundenfaelschung

Die Polizei fragt nun: Wer kennt den abgebildeten Tatverdächtigen oder kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Hinweise bitte an die Polizei in Lüdenscheid, Telefon 9099-0.

