Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Feuer 2

Gartenhüttenbrand - 19.06.2021 - 20:24 Uhr

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Lage (ots)

Zu einer brennenden Gartenhütte wurde die Feuerwehr Lage am Samstagabend um 20:24 Uhr in die Paul-Gerhardt-Str. in Lage alarmiert.

Bereits auf der Anfahrt war eine Rauchwolke über dem Wohngebiet sichtbar.

Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannte aus bisher ungeklärter Ursache eine Holzhütte bereits in voller Ausdehnung.

Ein Trupp unter Atemschutz konnte das Feuerwehr mittels C-Rohr schnell unter Kontrolle bringen und eine Ausbreitung auf die angrenzende Bepflanzung verhindern.

Nach Ablöschen der Hütte musste diese durch den Trupp teilweise abgetragen werden, um verstecke Glutnester ablöschen zu können.

Der Einsatz dauert rund eine Stunde.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Lage, übermittelt durch news aktuell