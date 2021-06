Freiwillige Feuerwehr Lage

FW Lage: Technische Hilfeeinsatz - Reh hängt in Zaun fest - 14.06.2021 - 5:12 Uhr

Lage - Hörste (ots)

Für einen Teil der Einsatzkräfte der Feuerwehr Lage war die Nacht am frühen Montagmorgen beendet. Die Feuerschutz- und Rettungsleitstelle des Kreises Lippe alarmierte die Einsatzkräfte um 05:12 Uhr mit der Information, dass sich ein Reh in einem Zaun in Lage Hörste - Hörster Bruch verfangen hat.

An der Einsatzstelle fanden die Feuerwehrleute ein Reh vor, welches mit den Hinterläufen in einem Zaun fest saß.

Mit Hilfe eines hydraulischen Spreizer wurde der Zaun oberhalb der Hinterläufe etwas aufgebogen, wodurch sich das Tier dann eigenständig aus seiner misslichen Lage befreien und weglaufen konnte.

