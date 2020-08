Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Technische Veränderungen am Auto nicht eingetragen (24.08.2020)

Hüfingen (ots)

Bei einer Polizeikontrolle aufgefallen ist ein 26-jähriger BMW-Fahrer in der Donaueschinger Straße am Montag gegen 14 Uhr. Der Mann hatte an seinem Auto technische Veränderungen vorgenommen, für die er kein entsprechendes Gutachten vorweisen konnte. Ihn erwartet jetzt eine Anzeige und er muss seinen BMW wieder in einen straßenverkehrstauglichen Zustand versetzen lassen.

