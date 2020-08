Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg

Schwarzwald-Baar-Kreis) Kind wird von Auto erfasst (25.08.2020)

Triberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einem leichtverletzten Kind kam es am gestrigen Dienstag gegen 16 Uhr in der Wallfahrstraße. Ein Mädchen und ein Junge im Alter von 6 und 8 Jahren gingen bergwärts auf dem rechten Gehweg. Plötzlich trat die 6-Jährige unvermittelt auf die Straße, auf der sich eine 29-Jährige mit einem Seat Leon näherte, die ebenfalls bergwärts in Richtung Schonach fuhr. Trotz sofortigem Ausweichen und Bremsen erfasste die Autofahrerin das Kind noch mit der rechten Fahrzeugfront. Es kam vor dem Auto zum Liegen und verletzte sich durch den Zusammenprall leicht. Die 6-Jährige wurde von einem Krankenwagen in eine Klinik gebracht. Am Seat entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro.

