Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schramberg/Lkrs. RW) Mountainbike aus Garage gestohlen (24.08.2020)

Schramberg (ots)

Zum Diebstahl eines Mountainbikes in der Straße "An der Steige" wurde die Polizei am Dienstag gerufen. Unbekannte entwendeten im Zeitraum von Montag, 20 Uhr, bis Dienstag, 6 Uhr, das Mountainbike der Marke Orbea. Das Fahrrad des 24-Jährigen im Wert von über 2.000 Euro wurde aus der geschlossenen Garage gestohlen. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Schramberg, Tel. 07422 2701-0, zu informieren.

