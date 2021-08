Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl

St. Katharinen (ots)

Am Dienstagmittag entwendete ein 18-jähriger Heranwachsender aus Vettelschoß in einem Supermarkt in St.-Katharinen Tabakwaren im Wert von 10 EURO. Der Diebstahl fiel an der Kasse auf, gegen den Beschuldigten wurde ein Strafverfahren eingeleitet, der Marktleiter sprach ein Hausverbot aus.

